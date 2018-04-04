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Правительство Германии считает новую инициативу Тбилиси проявлением «храбрости и дальновидности»
04.04.2018 18:26
Посол Федеративной Республики Германии в Грузии Хайке Файчи приветствует новую инициативу правительства Грузии – «Шаг к лучшему будущему».
Заявление посла распространяет посольство Германии в Грузии.
«Я приветствую, что правительство Грузии на сегодняшнем заседании поддержало пакет мероприятий «Шаг к лучшему будущему», которые оно представит парламенту для дальнейшего рассмотрения. Этим правительство Грузии под руководством Квирикашвили доказывает храбрость и дальновидность. Как посол той страны, которая на протяжении 40 лет была разделенной, я приветствую и поддерживаю те инициативы, которые способствуют улучшению и облегчению условий жизни населения, проживающего по обе стороны административной границы», — заявляет посол и отмечает, что посольство внимательно будет следить за процессом рассмотрения данного пакета в парламенте Грузии.
На заседании правительства премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили представил мирную инициативу правительства «Шаг к лучшему будущему».
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