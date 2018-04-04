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Цихелашвили: Для граждан, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе будут созданы новые возможности идентификации
04.04.2018 19:58
Для граждан, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе будут созданы новые возможности идентификации, что подразумевает регистрацию персональным номером и не связано с установкой гражданства, — об этом государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила, комментируя новую мирную инициативу премьер-министра Георгия Квирикашвили.
«Третье важное направление мирной инициативы является доступностью благ и выгод, которые подразумевают регистрацию персональным номером и не связано с установкой гражданства.
Предусмотрено и упрощение установки гражданства Грузии для заинтересованных лиц, а также отдельных гражданских фактов, в частности – рождения, смерти, брака и развода, а также легитимной жизни.
Новый нейтральный механизм для идентификации граждан, проживающих в Абхазии и Цхинвали не связан с гражданством, и не содержит обязательств и прав в связи с гражданством», — заявила Кетеван Цихелашвили.
По словам министра, упрощение выдачи паспортов гражданина Грузии для заинтересованных в безвизовом режиме лиц будет важной льготой.
На заседании правительства премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили представил мирную инициативу правительства «Шаг к лучшему будущему».
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