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США приветствуют мирную инициативу правительства Грузии
04.04.2018 21:12
Соединенные Штаты Америки приветствуют мирную инициативу правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему».
Посольство США в Грузии откликнулось на инициативу, которую на сегодняшнем заседании правительства представил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
«США еще раз приветствуют пакет предложений Грузии, цель которого – укрепление связей вдоль административной границы.
Эти меры направлены на нужды самого уязвимого население по обеим сторонам административной границы и обеспечивают рост возможностей мобильности, улучшение источников существования и доступа к образованию.
Мы приветствуем обязательства Грузии к диалогу и решению конфликта мирным путем.
США еще раз подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении, которое опубликовано на веб-странице посольства США в Грузии.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на заседании правительства представил новую мирную инициативу — «Шаг к лучшему будущему», которая предусматривает три направления. Первое направление — расширение и упрощение торговли через административные разделительные линии и содействие новым возможностям; второе — создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и расширение доступа ко всем образовательным уровням как внутри страны, так и за рубежом; третье направление — создание механизма, который облегчит доступ к благам, полученным, в том числе на пути европейской интеграции, — безвизовый режим и свободная торговля.
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