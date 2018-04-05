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Ряд стран обвинили Россию в покрывательстве химатак в Сирии


05.04.2018   15:09
Ответственность за применение химического оружия в Сирии лежит на России и режиме президента Башара Асада. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Госдепартамента США, посвященном годовщине химатаки на город Хан-Шейхун (Идлиб, Сирия).

В частности, Борис Джонсон, Хайко Маас, Жан-Ив Ле Дриан и Джон Салливан обвинили Россию в невыполнении обязательств, взятых на себя в 2013 году.

«В 2013 году Россия обещала обеспечить отказ Сирии от всего своего химического оружия. С тех пор международные следователи, санкционированные Советом Безопасности ООН, доказали, что режим Асада ответственен за использование отравляющего газа в результате четырех отдельных атак», — говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что Россия, вместо выполнения обещания, «использовала свое право вето, чтобы блокировать расследование Совета Безопасности».

Напомним, специалисты Организации по запрету химического оружия провели ряд лабораторных исследований и смогли установить причастность властей Сирии к химическим атакам против мирных граждан.

РФ в Совбезе ООН заблокировала продление мандата миссии, которая расследует использование химического оружия в Сирии. В середине ноября этого года миссия завершит свою работу.

По данным французского правительства, с 2012 по 2017 год химическое оружие на территории Сирии применялось как минимум 130 раз.

InfoResist





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