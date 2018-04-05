Ряд стран обвинили Россию в покрывательстве химатак в Сирии

05.04.2018 15:09 Ответственность за применение химического оружия в Сирии лежит на России и режиме президента Башара Асада. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Госдепартамента США, посвященном годовщине химатаки на город Хан-Шейхун (Идлиб, Сирия).



В частности, Борис Джонсон, Хайко Маас, Жан-Ив Ле Дриан и Джон Салливан обвинили Россию в невыполнении обязательств, взятых на себя в 2013 году.



«В 2013 году Россия обещала обеспечить отказ Сирии от всего своего химического оружия. С тех пор международные следователи, санкционированные Советом Безопасности ООН, доказали, что режим Асада ответственен за использование отравляющего газа в результате четырех отдельных атак», — говорится в документе.



В заявлении также отмечается, что Россия, вместо выполнения обещания, «использовала свое право вето, чтобы блокировать расследование Совета Безопасности».



Напомним, специалисты Организации по запрету химического оружия провели ряд лабораторных исследований и смогли установить причастность властей Сирии к химическим атакам против мирных граждан.



РФ в Совбезе ООН заблокировала продление мандата миссии, которая расследует использование химического оружия в Сирии. В середине ноября этого года миссия завершит свою работу.



По данным французского правительства, с 2012 по 2017 год химическое оружие на территории Сирии применялось как минимум 130 раз.



InfoResist











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

