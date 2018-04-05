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США передумали выводить войска из Сирии
05.04.2018 15:12
Американские войска должны еще какое-то время оставаться в Сирии, чтобы победить террористическую группировку Исламское государство. С этим согласился президент США Дональд Трамп, однако он хочет относительно быстрого их выведения. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа.
Собеседник агентства пояснил, что Трамп не собирается немедленно отозвать войска из Сирии и хочет завершить борьбу против террористов.
На заседании Совета по нацбезопасности Трамп не установил конкретное время вывода войск.
При этом он призвал другие страны помочь обеспечить стабильность в регионе.
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