США передумали выводить войска из Сирии

05.04.2018 15:12 Американские войска должны еще какое-то время оставаться в Сирии, чтобы победить террористическую группировку Исламское государство. С этим согласился президент США Дональд Трамп, однако он хочет относительно быстрого их выведения. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа.



Собеседник агентства пояснил, что Трамп не собирается немедленно отозвать войска из Сирии и хочет завершить борьбу против террористов.



На заседании Совета по нацбезопасности Трамп не установил конкретное время вывода войск.



При этом он призвал другие страны помочь обеспечить стабильность в регионе.















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