Арчил Татунашвили был убит контрольным выстрелом - Кацарава

06.04.2018 13:27



По словам Давида Кацарава, в связи с повреждениями на теле Татунашвили отдельные лица назвали дезинформацией его заявление о том, что у солдата был отрезан палец, но на снятом им фото четко виден кусок белой марли, надетый на место отрезанного пальца.



"Это известная метка оккупантов и осетинских боевиков, которые они накладывают на солдат. Так было и в 2008 году, когда нам передали наших попавших в плен солдат, у всех был отрезан указательный палец. Замять это не получится, и не допустим, поэтому хочу, чтобы все знали, что у нас есть соответствующие доказательства"- отметил Давид Кацарава на встрече.



То, что у Арчила Татунашвили на теле множественные повреждения, подтвердила мать убитого солдата. В разговоре с "ТВ Пирвели" она отметила, что на теле фактически не осталось неповрежденного места, по ее же словам, у Арчила Татунашвили на руках отмечались следы пытки, у него были переломаны все пальцы.



Российские оккупанты задержали Арчила Татунашвили, офицера вооруженных сил Грузии, 22 февраля 2018 года в Ахалгори, а затем вместе с осетинскими боевиками пытали, и убили. В течение месяца осетинская сторона отказывала центральной власти в передаче трупа, и называла причиной проведение экспертизы. В конечном итоге 20 марта семье передали труп, а 24 марта Арчила Татунашвили с военными почестями похоронили на братской могиле Мухатгверди.



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"Мы ждем ответа экспертизы, но сейчас же могу сказать, что Татунашвили не просто пытали, а убили контрольным выстрелом. Я публикую фото, которые сам снял, и на которых на трупе хорошо видна выходящая рана на лбу, которая покрыта косметическим образом. Входящая рана была на затылке, за ухом"- заявил лидер народного движения "Сила в единстве" Давид Кацарава в ходе встречи со сторонниками и заинтересованными темой оккупации гражданами, состоявшейся в четверг в клубе "Бениа 18-21".По словам Давида Кацарава, в связи с повреждениями на теле Татунашвили отдельные лица назвали дезинформацией его заявление о том, что у солдата был отрезан палец, но на снятом им фото четко виден кусок белой марли, надетый на место отрезанного пальца."Это известная метка оккупантов и осетинских боевиков, которые они накладывают на солдат. Так было и в 2008 году, когда нам передали наших попавших в плен солдат, у всех был отрезан указательный палец. Замять это не получится, и не допустим, поэтому хочу, чтобы все знали, что у нас есть соответствующие доказательства"- отметил Давид Кацарава на встрече.То, что у Арчила Татунашвили на теле множественные повреждения, подтвердила мать убитого солдата. В разговоре с "ТВ Пирвели" она отметила, что на теле фактически не осталось неповрежденного места, по ее же словам, у Арчила Татунашвили на руках отмечались следы пытки, у него были переломаны все пальцы.Российские оккупанты задержали Арчила Татунашвили, офицера вооруженных сил Грузии, 22 февраля 2018 года в Ахалгори, а затем вместе с осетинскими боевиками пытали, и убили. В течение месяца осетинская сторона отказывала центральной власти в передаче трупа, и называла причиной проведение экспертизы. В конечном итоге 20 марта семье передали труп, а 24 марта Арчила Татунашвили с военными почестями похоронили на братской могиле Мухатгверди.Портал Грузия Online не публикует представленные Давидом Кацарава фотографии из этических соображений.











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