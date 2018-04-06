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Мы не можем зависеть от доброй воли России - глава МИД Грузии


06.04.2018   13:38
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе рассказал в интервью «Голосу Америки» о новой инициативе правительства «Шаг к лучшему будущему».

По словам министра, власти делают все для того, чтобы появились новые возможности примирения с абхазскими и осетинскими согражданами.

«У правительства Грузии есть очень важное направление, которое, несмотря на все препятствия, оно осуществляет очень целеустремленно — мирное урегулирование конфликта. Мирное урегулирование конфликта имеет много направлений. Прежде всего, России необходимо деоккупировать оккупированные регионы, выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня и не вмешиваться и позволить процесс реального примирения между обществами, разделенными оккупационной линией. Но, конечно, мы не будем зависеть от доброй воли России и не можем дождаться ее шагов», — заявил Михаил Джанелидзе.

По его словам, Грузия делает все для того, чтобы были найдены новые мосты, появились новые возможности примирения с абхазскими и осетинскими согражданами, людьми, проживающими на оккупированных территориях.

«Именно по этой причине премьер-министр выступил с очень важными инициативами. Это – большой пакет, которые подразумевает новые торговые возможности, новые возможности с точки зрения образования и новые возможности в направлении пользовании визовой либерализацией и передвижения.

Это очень важно для людей, живущих сегодня на оккупированных территориях, которые находятся под оккупационным давлением и имеют ограниченный доступ именно из-за этой оккупации. Мы видим, что оккупационный режим осуществляет максимальную изоляцию оккупированных территорий, что выражается, в закрытии переходов на оккупационных линиях или других ограничениях, которые вводятся в отношении проживающих там людей. Но мы, в свою очередь хотим сделать максимум, чтобы люди, живущие на оккупированных территориях, имели новые возможности, которые повысят доверие и появятся возможности для их примирения и новых шагов», — заявил Михаил Джанелидзе.






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