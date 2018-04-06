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Берулава: Российские оккупанты активизировались с наступлением весны


06.04.2018   14:16
"Материалы, раздобытые во время нашего патрулирования, которые мы распространяем, еще раз указывают на то, что российские оккупанты, находящиеся на базах в оккупированном Шида Картли, активизировались, что вскоре, возможно, отразится в новой волне похищений, продолжении ползучей оккупации, и в окончательном перекрытии Ахалгори"- заявил координатор движения "Сила в единстве", журналист Лаша Берулава на встрече в клубе "Бениа 18-21".

На встрече присутствовали члены движения, сторонники, и граждане, заинтересованные темой оккупации. Лаша Берулава представил видеоматериалы, добытые с июля 2017 года по сегодняшний день разными группами патрулирования, и отметил, что дискомфорт российским оккупантам создает именно гражданская активность:

"Мы пришли к заключению, что больше чем появление людей с автоматами российским оккупантам дискомфорт создает патрулирование мобильных групп с видеокамерами, биноклями, и фотоаппаратами. Автоматами, то есть силой, мы не победим их, но должен сказать, что сколько раз наша группа столкнулась с их патрулем, столько раз они прошли с опущенной головой, и старались, чтобы в кадр лица не попали. Это естественно: оккупант знает, что он оккупант, и что находится на нашей земле, он деморализован, и, разумеется, его не устраивает быть зафиксированным в статусе оккупанта"- заявил Лаша Берулава.

По его словам, "Сила в единстве" планирует расширить ареал патрулирования, и это заслуга тех новых членов, которые хотят участвовать в передвижении мобильных групп. На встрече также отметили, что несколько дней назад "Сила в единстве" находилась в Кутаиси, где встретилась со сторонниками, выразившими готовность участвовать в патрулировании.







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