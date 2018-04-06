Посольство Польши приветствует мирную инициативу правительства Грузии

06.04.2018 19:06 «Министерство иностранных дел Польши высоко ценит и поддерживает пакет инициатив, объявленных правительством Грузии для населения Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии», - заявило Посольство Польши в Грузии 5 апреля.



«Новая инициатива будет содействовать развитию торговли, расширению доступа к образованию и позволит населению использовать другие возможности, предлагаемые грузинским государством», - говорится в заявлении посольства.



Посольство также отмечает, что новая инициатива «является еще одним шагом Тбилиси вперед в процессе мирной реинтеграции Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии».



«Польша безусловно поддерживает территориальную целостность Грузии и ее суверенитет в рамках государственных границ, признанных международным сообществом», - говорится в заявлении посольства.



Новую мирную инициативу правительства Грузии, которая направлена на расширение экономических и гуманитарных связей между жителями Абхазии и Цхинвальского региона и остальной Грузии, также приветствовали ЕС, США и аккредитованные в Тбилиси дипломаты других стран.















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