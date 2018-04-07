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Посольство Турции выразило поддержку новой инициативе правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему».


07.04.2018   15:53
Посольство Турции в Грузии откликается на мирную инициативу грузинского правительства – «Шаг к лучшему будущему».

«Приветствуем принятый грузинским правительством новый пакет мирной инициативы – «Шаг к лучшему будущему». Турция всецело поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии», - говорится в заявлении посольства Турции и Грузии.

Напомним, что правительство Грузии утвердило новую мирную инициативу – «Шаг к лучшему будущему», подразумевающую три основных направления. Это: поощрение, расширение торговли вдоль разделительных линий и упрощение путем создания новых возможностей; создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и упрощение доступности образования на всех ступенях, как внутри страны, так и за рубежом; создание таких механизмов, с помощью которых упрощается доступность к благам и выгодам, которые стали доступны в результате развития нашей страны, в том числе и на пути евроинтеграциии, это право безвизового сообщения, право на свободную торговлю и т.д.

Мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему» в общей сложности подразумевает изменения в 9-ти законодательных актах.






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