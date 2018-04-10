Оккупационные реальности: то, что возможно, вы не знаете

10.04.2018 11:55 В августе 2008 года российские оккупанты начисто разграбили военную базу Сенаки. Вывезли из холодильников соки, мясопродукты, все, что можно было унести, из душевых унесли унитазы, а после того, как поняли, что огромные холодильники для хранения мяса все равно не смогут опустошить, перерезали кабели холодильников, а двери нарочно оставили открытыми, чтобы продукты испортились.



В оккупированном Шида Картли в целом размещены 20 оккупационных баз, а в оккупированной Абхазии – 18.



Из самой большой российской оккупационной базы, находящейся в Цхинвали, в оккупированном регионе Шида Картли, 92 километра до Дворца президента в Тбилиси.



Подавляющему большинству оккупационных баз, развернутых в Шида Картли, электроэнергия поставляется из подстанций, находящихся на территории, контролируемой грузинской стороной.



В 2016 году российские оккупанты похитили в Шида Картли 134, а в 2017 году 216 граждан Грузии. В оккупированной Абхазии в 2016 году были похищены 193, а в 2017 году 52 гражданина.



Первое ограждение длиной до 1 километра было проведено осенью 2011 года в Селе Диди Хурвалети Горийского района. А после этот процесс был продолжен в селе Квемо Никози Горийского района, где было установлено ограждение длиной до 3 километров. Наиболее масштабный вид т.н. бордеризация приняла в 2013 году.



Сегодняшняя реальность оккупации только в Шида Картли такова: оккупационная линия длиной более чем 350 километров, почти более чем 52 километров ограждений и заборов, оставшиеся до главной магистрали около 300 метров, оказавшиеся за пределами т.н. границы трубопровод Баку-Супса и частная собственность местного населения.

















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