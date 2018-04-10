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ЕС приветствует мирную инициативу Правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему»


10.04.2018   17:12
"Пакет предложений, принятых сегодня Правительством Грузии, может принести пользу гражданам, проживающим по обе стороны административных границ, путем содействия торговле, образованию и мобильности", – отметил представитель ЕС в официальном заявлении, опубликованном 4 апреля.

"Эти предложения полностью соответствуют политике Европейского Союза по взаимодействию с самопровозглашенными регионами Грузии, которая включает в себя несколько текущих проектов ЕС".

ЕС в очередной раз подчеркивает, что поддерживает инициативы, ставящие целью наведение мостов через разделительные линии на территории Грузии и решение гуманитарных проблем. "Мы с нетерпением ждем обсуждений в Парламенте Грузии и окончательных результатов", – отмечалось в заявлении.

"Европейский Союз подтверждает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ. ЕС по-прежнему твердо привержен принципам разрешения конфликтов и политике непризнания, используя все доступные в рамках всеобъемлющего подхода инструменты", – говорилось в заключительной части заявления.






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