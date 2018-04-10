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США требуют расследования химатак в Сирии
10.04.2018 20:47
США запросили проведение голосования Совета Безопасности ООН по своему проекту резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в ООН.
"Проведение голосования было запрошено", - сказал дипломат.
В свою очередь постпред Нидерландов при ООН Карел ван Остером сказал журналистам, что накануне "эксперты работали допоздна со всеми членами Совета Безопасности по тексту проекта резолюции США".
"Наша цель и надежда, чтобы сегодня мы приняли эту резолюцию", - подчеркнул он.
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