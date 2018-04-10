Россия предупредила США о последствиях ударов по Сирии

10.04.2018 23:27 Россия предупредила США о серьезных последствиях удара по сирийским правительственным войскам не только публично, но и по военным каналам, рассказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов

Москва предупредила Вашингтон о серьезный последствиях, в случае, если США решаться нанести удары в Сирии, не только по публичным, но и по военным каналам. Об этом в интервью Euronews заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.



«Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть, в том случае, если эти удары будут нанесены, и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане», — заявил он.



Чижов также заявил, что никакой химической атаки в сирийском городе Дума не было, а ее видеосъемки являются постановочными.



«Российские военные специалисты посетили этот район, эти дома и улицы; поговорили с местными медиками, посетили ту единственную функционирующую больницу, которая есть в Думе, в том числе ее подвальные помещения, где якобы были обнаружены чуть ли не горы трупов. Ни одного трупа, ни одного даже обратившегося за медицинской помощью человека там нет. Никакой химической атаки в Думе не было и в помине», — сказал Чижов.



Ранее российский постпред при ООН заявил в Совбезе, что Москва предупредила США о серьезных последствиях, если те решат нанести удар по сирийским войскам. Небензя также заявил, что химической атаки в городе Дума не было. По его словам, российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите не обнаружили в этом городе следов химатаки.



«Через соответствующие каналы мы уже передали в США, что военная сила под лживым предлогом против Сирии, где по просьбе законного правительства страны были развернуты российские войска, может привести к серьезным последствиям», — сообщил Небензя.















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