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США могут ударить по Сирии в ближайшие 72 часа


11.04.2018   12:01
США могут ударить по Сирии в ближайшие 72 часа, а пока авиаперевозчиков просят быть осторожными при полетах в Средиземноморье в ближайшие часы. Об этом сообщает Международное европейское агентство по безопасности полетов (EASA).

В настоящее время в сторону Сирии идет целая армада из девяти американских кораблей. Те, что сейчас в 100 километрах от сирийского побережья, уже отчитались о готовности нанести удар.

Турецкое издание Yeni Safak накануне сообщало, что определены уже 22 цели удара США. Среди них военные объекты в провинциях Хомс, в районе городов Дамаск, Хама, Эль-Хасака, Дэйр-эз-Зор, Ракка, а также в районе Тартуса, где располагается база ВМС РФ.

Европейское агентство по безопасности полетов посоветовало всем авиакомпаниям быть осторожнее при выполнении рейсов над восточной частью Средиземного моря, где США могут пустить свои ракеты.






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