EASA предупредило авиаперевозчиков о возможных ракетных ударах по Сирии

11.04.2018 15:42 Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) в ночь на среду, 11 апреля, выпустило предупреждения о новых правилах полетов над восточной областью Средиземного моря, говорится в сообщении сетевого управляющего центра в Брюсселе.



В связи с «возможным запуском ракет в направлении Сирии» в течение «следующих 72 часов» полеты необходимо планировать с учетом оперативно распространяемой информации, отмечается в сообщении. Воздушные коридоры рейсов в указанном регионе необходимо дополнительно пересмотреть, чтобы избежать угрозы гражданской авиации.



После того, как Совбез ООН не смог принять резолюцию по Сирии, опасность военного столкновения в регионе резко возросла. 8 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил властям Сирии, а также России и Ирану расплатой за возможную химатаку в сирийской Думе. 9 апреля он объявил, что примет решения о возможных ответных действиях в течение 48 часов. 10 апреля стало известно, что Трамп отменил свою поездку по странам Латинской Америки. В тот же день телеканал CNN Turk сообщил, что американский эсминец «Дональд Кук» (DDG-75), оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк», а также системой противоракетной обороны «Иджис», подошел к сирийскому городу Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, на расстояние в примерно 100 км.















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