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Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару США в Сирии


11.04.2018   16:50
Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к грядущему ракетному удару в Сирии. Об этом он написал у себя в Твиттере в ответ на заявления российской стороны о готовности сбивать американские ракеты и подавлять точки их запуска.

"Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и умные", – заявил Трамп. "Нельзя быть партнерами с газовым животным-убийцей, которое получает удовольствие, убивая людей", добавил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, чтобы присоединиться к нанесению ударов по этой стране.​

Трамп ранее заявил о том, что в течение 24-48 часов примет решение об ответных мерах в отношении Сирии за предполагаемую химическую атаку. Трамп отметил, что у США есть "множество вариантов" военного удара по Сирии и, что Вашингтон координируют свои действия с союзниками, в первую очередь с Парижем и Лондоном. Лидеры Франции и США ранее заявляли, что, если причастность сирийского режима к химической атаке подтвердится, ответ будет жестким.

Страны Запада возлагают ответственность за предполагаемую химическую атаку в городе Дума на режим сирийского президента Башара Асада, Россию и Иран. Дамаск и Москва отрицают, что химатака имела место.






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