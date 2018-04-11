Асад спрятал свои самолеты на российской базе - Le Figaro

11.04.2018 17:02 Сирийское военное командование в рамках подготовки к удару США перебросило часть боевой авиации на российскую авиабазу Хмеймим, а также эвакуировало военных из ряда командных пунктов, сообщила в среду французская газета Le Figaro со ссылкой на собственные источники.



"Еще в понедельник сирийцы начали покидать свои наиболее крупные авиабазы", - сообщил изданию эксперт по Ближнему Востоку, просивший не называть его имя.



В частности, по информации Le Figaro, эвакуирован персонал с военного аэродрома в городе Думейр близ Дамаска. Именно там базировались самолеты, наносившие в последнее время удары по Восточной Гуте, отмечает издание.



"Также были эвакуированы люди с основных командных пунктов армии Сирии", - пишет газета.



Данные о переброске сирийской авиации на базу Хмеймим газета получила от "ооновского источника". В статье подчеркивается, что эта база, судя по всему, не станет мишенью в случае решения США нанести удары по Сирии. По словам одного из экспертов, опрошенного французским изданием, таким образом сирийская сторона старается обеспечить защиту наиболее современным из имеющихся у нее видов вооружения.



Le Figaro также отмечает, что в последние дни в Сирии, в преддверии удара США усилилось сотрудничество между Ираном, РФ и Сирией. По информации газеты, в настоящее время на сирийской территории находится иранский генерал Касем Сулеймани, командующий элитным подразделением "Аль-Кудс", которое является частью Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Предполагается, что он должен определить, как должны действовать примерно две тысячи иранских военных советников, находящихся в настоящее время в Сирии.



"Помимо управления иранским контингентом, присутствие в Сирии Касема Сулеймани может указывать на подготовку ответа на удары западных стран по Сирии", - полагает Le Figaro.



"У иранцев есть возможность проводить атаки, нацеленные против американских военных, остающихся в Ираке и Сирии, хотя это непростая задача", - заявил один из опрошенных газетой экспертов.



Издание также приводит слова неназванного французского военного эксперта, пояснившего, что элементы российской системы ПРО в Сирии способны защищать не только объекты, на которых базируются военные РФ, но и наиболее важные объекты сирийских властей. По его мнению, в случае необходимости США и их союзникам удастся обойти эту систему ПРО, "так же, как сделали израильтяне в ночь на понедельник при ударе по авиабазе Т-4".















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