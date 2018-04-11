Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия вводит военную полицию в сирийский город Дума


11.04.2018   21:50
Россия вводит военную полицию в сирийский город Дума в Восточной Гуте с четверга, 12 апреля. Об этом заявил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир, передает в среду, 11 апреля, РИА Новости.

"С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции", - сказал он.

Познихир подчеркнул, что жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гумпомощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.

Кроме того, правительство Сирии развернуло масштабную работу по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что войска президента Сирии Башара Асада готовятся к авиаудару США.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Moody's Investors Service отозвало все рейтинги «РусАла»
Президент Грузии в ОАЭ рассказал о инвестиционном потенциале Грузии
Рубль рухнул на новое дно после заявления Трампа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
Белгородские приставы нашли похищенных трёх детей в Абхазии
Нелегальная торговля с оккупированной Абхазией превышает миллионы лари - Чаргеишвили
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
За похищенного в Абхазии гражданина Турции требуют выкуп в 2 миллиона долларов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии могут приостановить авторизацию телекомпании «НТВ-плюс»
BP продолжит работу для обеспечения долгосрочного будущего добычи нефти и газа в Азербайджане
Freedom House: Армения стоит перед угрозой авторитаризма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна