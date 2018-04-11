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Пентагон объявил о готовности к военному сценарию по Сириии


11.04.2018   21:52
Глава Пентагона Джеймс Мэттис утверждает, что его ведомство готово к военному сценарию в Сирии. Об этом сообщает Agence France Press.

«Мы готовы приступить к военным вариантам, если они будут кстати, как определил президент», — заявил Маттис.

В то же время он подчеркнул, что США продолжают оценивать разведывательные данные относительно химической атаки в Сирии.

«Мы до сих пор оцениваем разведывательные данные, и мы, и наши союзники, мы все еще работаем над этим», — сказал Мэттис.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что «на подходе хорошие, новые и «умные» ракеты».

В ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не «законное сирийское правительство, которое борется с международным терроризмом».

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.






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