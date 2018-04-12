Франция и Германия заявили о доказательствах использования властями Сирии химоружия

12.04.2018 18:48 Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1, что Франция располагает доказательствами использования властями Сирии химического оружия на прошлой неделе. «У нас есть доказательства, что на прошлой неделе было использовано химическое оружие, и что оно было использовано режимом Башара Асада»,— сказал он.



Господин Макрон отметил, что поддерживает диалог по Сирии с президентом США Дональдом Трампом. Напомним, ситуация в Сирии обострилась после того, как связанная с сирийской оппозицией организация «Белые каски» сообщила, что 7 апреля в сирийской Думе произошла химатака. Жертвами атаки предположительно стали 70 человек. Вчера истек срок, к которому господин Трамп пообещал определиться — бомбить Сирию или нет. Ударов не последовало, однако американский президент предупредил Россию, что «ракеты прилетят».



О наличии доказательств применения химоружия властями Сирии говорит и канцлер Германии Ангела Меркель. На совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном она также выразила сожаление, что Россия «не была готова работать над совместными механизмами», которые позволили бы прояснить происхождение химических веществ, якобы использованных в Сирии.















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