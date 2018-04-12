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Международный центр реабилитации жертв пыток и насилия «Эмпатия» распространяет заявление по делу Арчила Татунашвили


12.04.2018   20:17
Международный центр реабилитации жертв пыток и насилия «Эмпатия» распространяет заявление по делу Арчила Татунашвили.

«Как известно общественности, гражданин Грузии Арчил Татунашвили был убит 23 февраля 2018 года в городе Цхинвали. В течение месяца оккупационный режим и объявленный де-факто режим не выдавали тело по мотиву т.н. экспертизы.

С 26 февраля этого года, с согласия семьи, департамент экспертной и юридической помощи центра «Эмпатия» подключился к данному делу. Семье центр «Эмпатия» предложил внести иск в Европейский суд по правам человека с требованием использования 29-ого правила, что подразумевает неотложные меры, однако согласие семьи по данному вопросу не было получено.

20 марта этого года Грузии было передано тело Арчила Татунашвили с недостающими для экспертизы материалами, что служило цели попытке помешать установлению причин смерти и полноценной экспертизы.

20 марта эксперт центра «Эмпатия» принял участие в экспертизе. Позднее, без согласования с юридическим департаментом центра «Эмпатия», нам стало известно, что интересы семьи защищает другой адвокат, соответственно, центр «Эмпатия», исходя из стратегических интересов, продолжит участие в данной экспертизе только по постановлению следователя, что не подразумевает участие стороны и адвокатское обслуживание, что, к сожалению, является фактором, мешающим подготовке полноценного заключения.

12 апреля 2018 года центр «Эмпатия» письменно обратился в судебно-медицинский департамент Национального бюро судебной экспертизы Самхараули и запросил необходимые для подготовки заключения материалы, на основании 52-ой статьи Процессуального кодекса (УКГ), а также, сообщил об этом следствию.

В случае получения необходимых для экспертизы материалов, эксперт центра «Эмпатия» в течение недели представит отдельное первичное заключение, в котором будут указаны рекомендации для дальнейших действий», — говорится в заявлении Международного центра реабилитации жертв пыток и насилия «Эмпатия».






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