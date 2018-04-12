Россия должна вывести войска из Приднестровья, - премьер-министр Молдовы

12.04.2018 20:41 Российская Федерация должна вывести свои войска с территории Приднестровья, поскольку это способствует дальнейшей деградации ситуации и дезинтеграции Молдовы, об этом заявил Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип во время 11-го Киевского форума в Киеве.



"Незаконное военное присутствие в странах не приводит к мирному урегулированию конфликта. Наоборот, это поощряет деструктивные силы продолжать свои планы по отрыванию кусков территории страны. Именно поэтому мы постоянно требуем и просим вывода российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешней операции в Приднестровье в международную гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенным, что это создаст надлежащее основание для решения Приднестровского конфликта путем переговоров", - заявил он.



Премьер-министр Молдовы подчеркнул, что нынешнее среда безопасности в регионе Восточной Европы "находится под влиянием постоянных изменений, которые сами по себе уже генерируют новые вызовы и угрозы". "Эти вызовы и сложности по новому определяют концепцию безопасности. И повестка дня безопасности должна базироваться на новом подходе к асимметричным и неконвенционным рискам, которые, с другой стороны, требуют новой природы международной солидарности", - сказал он.



Филип отметил, что на сегодня традиционные угрозы не сократились, но при этом возникли новые, гибридные угрозы, киберугрозы. "Традиционные угрозы, такие как военные, все еще существуют. Мы их видим также в Республике Молдова, так как на нашей территории есть российские войска. Такие угрозы актуальны для всей Восточной Европы. Такие "горячие точки", конфликты, присутствие иностранных войск, незаконно находящихся на чужой территории, несут такую ​​угрозу, что политика конфронтации будет только наращиваться", - сказал он.



Филип также подчеркнул, что Республика Молдова является надежным партнером Украины и "будет поддерживать все усилия Украины по преодолению кризиса на Донбассе и политико-дипломатического урегулирования проблемы Крыма для того, чтобы обеспечить мир и территориальную целостность Украины, ее суверенитет". "Республика Молдова осудила и сейчас осуждает незаконную аннексию Крыма и она поддерживает усилия Украины по урегулированию кризиса на Донбассе, как это предусматривают Минские соглашения", - сказал он.



Отметим, ежегодное международное мероприятие "Киевский Форум", основанное Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году, является платформой для дебатов по актуальным вопросам безопасности в Европе и Черноморском регионе. Целью Форума является усиление сотрудничества в сфере безопасности между Европейским союзом и Черноморским регионом, повышение уровня осведомленности о развитии безопасности среди ключевых игроков, усиление роли независимых и неправительственных актеров в решении проблем безопасности в Европе.















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