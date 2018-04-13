На постоянном совете ОБСЕ состоялось обсуждение по вопросу оккупации территорий Грузии

13.04.2018 12:22 Вчера на постоянном совете ОБСЕ по инициативе председательства Италии состоялось обсуждение по Грузии.



В МИД "Интерпрессньюс" сообщили, что на заседании Постоянного Совета ОБСЕ выступил с речью заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа. Он проинформировал 57 стран-участников ОБСЕ о тяжелом положении, создавшемся в оккупированных регионах Грузии с точки зрения безопасности и прав человека, и политике мирного урегулирования конфликта правительства Грузии.



Давид Дондуа отметил, что на десятой годовщине с российско-грузинской войны 2008 года по-прежнему продолжается оккупация Абхазии и Цхинвальского региона Грузии, и еще раз осудил шаги, сделанные Россией к фактической аннексии оккупированных территорий.



Заместитель министра заострил внимание на тяжелые результаты, которые влекут для местного населения проведение ограждений и разных искусственных барьеров на линии оккупации, закрытие т.н. пунктов переходов, ограничение свободного передвижения, и другие дискриминационные действия. Он говорил об усилении этнической дискриминации по отношению грузин, проживающих в оккупированных регионах Грузии, и подчеркнул сложное положение, существующее в данном контексте в Гальском и Ахалгорском районах. По заявлению замминистра, ограничение основных прав и свобод человека, в том числе свободного передвижения, собственности, работы, образования на родном языке создает риск возникновения новой волны этнической чистки.



Давид Дондуа осудил факт незаконного задержания и посягательства на жизнь Арчила Татунашвили, и возложил всю ответственность на Российскую Федерацию, как на силу, осуществляющую эффективный контроль на месте. Заместитель министра подчеркнул необходимость исполнения правосудия по делам Татунашвили, Отхозория, и Башарули, и отметил, что незаконные задержания и похищения оккупационными силами вызывают дестабилизацию обстановки на месте.



Значительная часть выступления была отведена миротворческой политике Грузии, направленной с одной стороны на деоккупацию страны, и с другой стороны на примирение и восстановление доверия между разделенными оккупационными линиями обществами. Давид Дондуа ознакомил стран-участников ОБСЕ с новым пакетом мирных инициатив правительства Грузии, преследующим целью содействие включенности и восстановлению доверия между разделенными войной обществами.



Заместитель министра оценил течение женевских международных переговоров. Подчеркнул усилие Грузии для создания позитивной динамики в процессе переговоров, чтобы было возможно достижение прогресса по главным вопросам повестки дня, каким является подтверждение, и выполнение Россией обязательства о неприменении силы, создание на местах международных механизмов безопасности, и возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев. Заместитель министра отметил, что Российская Федерация избегает имплементации соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного по посредничеству Евросоюза.



Давид Дондуа поблагодарил международное содружество за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. Он подчеркнул, что важнейшим для достижения прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта является твердое усилие международного содружества, помешать попыткам России, направленным на развал международного порядка, основанного на нормах права.



На заседании с заявлениями поддержки в адрес Грузии выступили представители ЕС, США, Канады, Норвегии, Швейцарии, Турции, Украины, Азербайджана, Армении. К заявлению от имени Евросоюза присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, бывшая республика Югославии Македония, Лихтенштейн, Черногория, Украина, Молдова. Делегации однозначно поддержали суверенитет, территориальную целостность Грузии, и усилие в направлении мирного урегулирования конфликта. Они положительно оценили новый пакет миротворческих инициатив правительства Грузии, как шаг, сделанный в направлении восстановления доверия.



Евросоюз осудил тяжелые нарушения прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии. Выразил тревогу в связи со смертью Арчила Татунашвили, и подчеркнул необходимость исполнения правосудия, в том числе по случаям посягательства на жизнь Отхозория и Башарули. ЕС призвал Российскую Федерацию полностью исполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и подчеркнул необходимость создания международных механизмов безопасности на месте, в том числе с целью обеспечения имплементации принципа о неприменении силы.



Представитель США отметил, что Россия десять лет старается создать альтернативную реальность, продолжая оккупацию территорий соседнего суверенного государства, тогда когда Грузия не жалеет усилий для обеспечения включенности с населением, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе. Он подтвердил, что США продолжат использование ОБСЕ и других международных форматов, чтобы Россия взяла ответственность за нарушение норм международного права, и не дадут Москве возможность переписать историю. США еще раз призвали Российскую Федерацию, вывести свои силы на позиции до начала войны с полным соблюдением соглашения о прекращении огня от 2008 года, и отозвать признание независимыми государствами Абхазии и Цхинвальского региона Грузии.

















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