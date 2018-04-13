СМИ сообщили о бегстве Асада из Сирии

13.04.2018 12:25 Президент Сирии Башар Асад покинул свою резиденцию в Дамаске и в настоящее время находится на территории российской военной базы Хмеймим, пишет Daily Star.



Согласно информации, Асад в сопровождении российских военных отправился в Хмеймим, расположенный к югу от сирийского региона Лазкия.



Daily Star утверждает, что он находится в помещении без окон и рядом с ним нет высокопоставленных сирийских чиновников.



Вот уже несколько дней, как зарубежные СМИ пишут о бегстве Асада из Сирии. Напомним, информагентство ОАЭ Erem News утверждало о том, что бойцы элитного иранского военного формирования - Корпуса стражей исламской революции - в режиме секретности организовали побег Асада, членов его семьи и ближайшего окружения из Дамаска в Тегеран для обеспечения их безопасности.















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