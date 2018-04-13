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Миссия США в ОБСЕ приветствует принятый Грузией пакет предложений жителям оккупированных территорий


13.04.2018   13:14
Миссия США в ОБСЕ отозвалась на обсуждение вопроса оккупации территорий Грузии на Постоянном Совете ОБСЕ.

"США приветствуют принятый Грузией пакет предложений, преследующий целью улучшение уровня жизни людей в регионах Грузии, Абхазии и "т.н. Южной Осетии". Эти меры обеспечат растущие возможности для торговли, мобильности, и доступности образования"- сказано в заявлении миссии США в ОБСЕ.

В заявлении также сказано, что США поддерживают формат женевских международных дискуссий.

"На 43-м раунде международных женевских дискуссий, состоявшемся 27-28 марта, США осудили трагическую смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Делегация США потребовала полного и прозрачного расследования этого факта"- говорится в заявлении.

По заявлению миссии США в ОБСЕ, почти на протяжении десяти лет Россия старается создать альтернативную реальность.

"Тогда, когда Грузия старается предложить населению, проживающему в Абхазии и "т.н. Южной Осетии" возможности, Россия сохраняет отношения с двумя фиктивными странами, чтобы оккупировать регионы соседнего государства. Мы продолжим использовать Постоянный Совет и другие форумы, чтобы привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права, и показать попытку России переписать историю. США призывают Россию, вывести силы на позиции до войны 2008 года согласно договору о прекращении огня, и отозвать признание независимости двух регионов Грузии"- сказано в заявлении.

Вчера на постоянном совете ОБСЕ состоялось обсуждение по Грузии. В Министерстве иностранных дел Грузии "Интерпрессньюс" сообщили, что на заседании Постоянного Совета ОБСЕ выступил с речью заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа. Он проинформировал 57 стран-участников ОБСЕ о тяжелом положении, создавшемся в оккупированных регионах Грузии с точки зрения безопасности и прав человека, и политике правительства Грузии с точки зрения мирного урегулирования конфликта.






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