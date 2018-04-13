Германия заявляет о серьезных доказательствах использования химоружия в Сирии

13.04.2018 21:47 Существуют серьезные доказательства, указывающие на использование химического оружия в Сирии в нарушение международного права. Об этом в пятницу, 13 апреля, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Reuters.



В частности, он отметил, что правительство Германии сделает все возможное для сохранения политического давления на Россию из-за возможного применения химического оружия в Сирии.



Зайберт сообщил, что Германия тесно общается с США и другими союзниками об ответных мерах на химическую атаку в Восточной Гуте.















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