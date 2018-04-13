|
Вашингтон насчитал по меньшей мере 50 случаев использования химоружия за время войны в Сирии
13.04.2018 23:18
Решение об ударе США по Сирии пока не принято, - об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
«Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии, но если США и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет делаться в защиту принципов, с которыми мы все согласны, в защиту основополагающих международных норм, которые идут на пользу всем странам", - заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.
По ее словам, по оценке Вашингтона, власти Сирии за время гражданской войны применяли химическое оружие, по меньшей мере, 50 раз, а по оценкам общественности – 200 раз.
Как известно, власти Сирии отрицают применение химического оружия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна