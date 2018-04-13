Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вашингтон насчитал по меньшей мере 50 случаев использования химоружия за время войны в Сирии


13.04.2018   23:18
Решение об ударе США по Сирии пока не принято, - об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии, но если США и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет делаться в защиту принципов, с которыми мы все согласны, в защиту основополагающих международных норм, которые идут на пользу всем странам", - заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее словам, по оценке Вашингтона, власти Сирии за время гражданской войны применяли химическое оружие, по меньшей мере, 50 раз, а по оценкам общественности – 200 раз.

Как известно, власти Сирии отрицают применение химического оружия.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Банковская система Грузии является тормозом развития экономики - Бахтадзе
Внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 23,3 процента
Китай готов покупать больше грузинской продукции - министр коммерции КНР
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
Белгородские приставы нашли похищенных трёх детей в Абхазии
Нелегальная торговля с оккупированной Абхазией превышает миллионы лари - Чаргеишвили
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США приветствуют принятый Грузией пакет предложений, целью которого является улучшение уровня жизни людей в Абхазии и «Южной Осетии»
Генеральный секретарь ОБСЕ подтвердил поддержку миротворческой политики правительства Грузии
На постоянном совете ОБСЕ делегации разных стран выступили с заявлениями в поддержку Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна