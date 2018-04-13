Вашингтон насчитал по меньшей мере 50 случаев использования химоружия за время войны в Сирии

13.04.2018 23:18 Решение об ударе США по Сирии пока не принято, - об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.



«Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии, но если США и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет делаться в защиту принципов, с которыми мы все согласны, в защиту основополагающих международных норм, которые идут на пользу всем странам", - заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.



По ее словам, по оценке Вашингтона, власти Сирии за время гражданской войны применяли химическое оружие, по меньшей мере, 50 раз, а по оценкам общественности – 200 раз.



Как известно, власти Сирии отрицают применение химического оружия.















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