США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам в Сирии

14.04.2018 12:07 В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума.



По заявлению США, удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия — научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам.



По данным правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, были атакованы три исследовательских центра, два в Дамаске и один в Хомсе. Минобороны РФ сообщило, что среди целей также был военный аэродром Думайр, однако все выпущенные по нему ракеты были перехвачены.



В окрестностях Дамаска взрывы, по словам очевидцев, были слышны одновременно около 4 утра по местному времени (совпадает с московским). По сообщению сирийских государственных СМИ, в результате авиаудара по Хомсу пострадали трое гражданских лиц.



Союзники выпустили по Сирии более ста ракет, заявили в Минобороны РФ. В операции принял участие американский корабль, находившийся в Красном море, и бомбардировщики B-1. По данным CNN, американские самолеты выпустили, в частности, авиационные крылатые ракеты. Франция и Великобритания также задействовали авиацию — министерство обороны Великобритании сообщило об участии четырех истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», выпустивших крылатые ракеты «Storm Shadow» по целям в районе Хомса. Входили ли самолеты союзников в воздушное пространство Сирии, пока не уточняется.















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