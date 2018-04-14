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Макрон выступил с заявлением по бомбардировке Сирии
14.04.2018 13:04
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением после того, как силы США, Британии и Франции нанесли удары по объектам в Сирии. Текст заявления опубликован на сайте Елисейского дворца.
«Я отдал приказ вооруженным силам Франции вторгнуться [на территорию Сирии] в ходе международной операции в коалиции с США и Великобританией, направленной против химического арсенала сирийского режима», — говорится в заявлении Макрона.
По его словам, операция французских сил была ограничена сирийскими объектами, которые производят либо используют химоружие.
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