Анкара одобрила удары западной коалиции по Сирии

14.04.2018 13:26 Анкара «приветствует» проведенную западной коалицией атаку по территории Сирии и рассматривает ее как ответ на применение химоружия официальным Дамаском против мирного населения. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, которое приводит Daily Sabah.



«Действия коалиции проходили в условиях нападения режима против жителей Думы, против всего человечества. Мы приветствуем удары, которые теперь на совести Дамаска», — сказано в заявлении МИДа.



В турецком внешнеполитическом ведомстве считают, что удар западной коалиции поможет предотвратить последующее возможное применение химоружия в каких-либо регионах.



В Великобритании нанесение удара сочли неизбежным, поскольку ему не было других альтернатив. Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала атаку «сигналом для каждого», кто решит использовать химическое оружие. Франция, которая вместе с Лондоном и Вашингтоном участвовала в атаке коалиции, назвала свои действия легитимными и оправданными.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

