Израиль считает удар по Сирии «важным сигналом» для Ирана и Хезболлы

14.04.2018 13:40 Ракетные удары по объектам в Сирии стали «важным сигналом» для властей Ирана и движения «Хезболла», цитирует агентство Reuters члена кабинета министров Израиля.



«Применение химического оружия является пересечением «красной линии», которое больше не может терпеть человечество, - написал в своем «Твиттере» Йоав Галлант, входящий в число советников премьера страны по национальной безопасности. – Американская атака является важным сигналом для пособников дьявола – Ирана, Сирии и Хезболлы».



Представитель властей Израиля сообщил, что правительство еврейского государства заранее получило информацию о готовящейся атаке.



«Примерно за 12 или за 24 часа до нападения», - уточнил он информационному агентству.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

