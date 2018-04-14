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Израиль считает удар по Сирии «важным сигналом» для Ирана и Хезболлы
14.04.2018 13:40
Ракетные удары по объектам в Сирии стали «важным сигналом» для властей Ирана и движения «Хезболла», цитирует агентство Reuters члена кабинета министров Израиля.
«Применение химического оружия является пересечением «красной линии», которое больше не может терпеть человечество, - написал в своем «Твиттере» Йоав Галлант, входящий в число советников премьера страны по национальной безопасности. – Американская атака является важным сигналом для пособников дьявола – Ирана, Сирии и Хезболлы».
Представитель властей Израиля сообщил, что правительство еврейского государства заранее получило информацию о готовящейся атаке.
«Примерно за 12 или за 24 часа до нападения», - уточнил он информационному агентству.
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