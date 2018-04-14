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Грузия поддержала удар коалиции по химическим объектам Сирии


14.04.2018   13:55
Грузия считает, что ракетные удары по объектам в Сирии, нанесенные прошлой ночью военной коалицией США, Великобритании и Франции, надлежащим и необходимым ответом на химическую атаку против мирного населения.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе.

"Ракетные удары США, Великобритании и Франции на связанные с химическим оружием объекты в Сирии были надлежащим и необходимым ответом на химическую атаку против невинного населения. Использование химического оружия неприемлемо и виновные должны быть наказаны", - говорится в заявлении МИД Грузии.






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