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Тереза Мэй: Россия не оставила нам другого пути


14.04.2018   13:59
По заявлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Запад старался решить проблемы другим путем, хотя из — за позиции России в Совете Безопасности ООН, у стран Запада не осталось альтернативного сценария действий.

«Мы пытались, использовать все возможности, дипломатические каналы, хотя наши усилия постоянно заканчивались крахом. То же самое произошло на этой неделе. Россия наложила вето на резолюцию в Совете Безопасности ООН. Единственная альтернатива, которая у нас осталась, было применение силы», — заявила британский премьер-министр.

Напомним, что в ответ на применение в Сирии химического оружия, США, Великобритания и Франция несколько часов назад осуществили по Сирии авиаудары.






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