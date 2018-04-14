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Россия не сбивала ракеты США и западных союзников во время удара по Сирии


14.04.2018   14:24
В Министерстве обороны России заявили, что по объектам в Сирии минувшей ночи выпущено более сотни крылатых ракет. По данным российского военного ведомства, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции.

В Минобороны сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля".

Агентство ТАСС, со ссылкой на Министерство обороны России, сообщает, что российские системы ПВО ни одной ракеты не сбивали, потому что удары не были направлены на защищаемые объекты.

По сообщениям российских источников, сирийская система ПВО сбила своими средствами "десятки" ракет.

Министр обороны Франции заявил, что Россия была проинформирована о совместной военной акции в Сирии вооружённых сил США, Франции и Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала указание вооруженным силам страны присоединиться к операции союзников по атакам на Сирию.

"Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну. Речь не идет о смене режима. Речь идет об ограниченном и прицельном ударе, в ходе которого сделано все, чтобы избежать последствий для мирного населения и который не приведет к дальнейшей эскалации противостояния в регионе", – заявила она.

Министерство иностранных дел Ирана "решительно осудило" удары по Сирии, нанесённые коалицией во главе с США и предупредило о "региональных последствиях".






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