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Отца Арчила Татунашвили вызвали в прокуратуру
14.04.2018 17:31
Отец Арчила Татунашвили, убитого в цхинвальских застенках, и адвокат семьи вызван в прокуратуру Мцхета 16 апреля, в 11:00. Информацию об этом Первому каналу подтвердила заместитель исполнительного директора «Центра прав человека» Тамар Авалиани.
«Мы ждем новой информации о ходе расследования. Отцу Арчила Татунашвили присвоен статус пострадавшего. Ожидаем результатов экспертизы, которая должна установить причины смерти, характер телесных повреждений и др.
Семья обратилась к следствию с требованием доступа к материалам дела. Мы хотим ознакомится с этими материалами, знать, что планируется и какие мероприятия проводятся. Возможно, что существуют объективные обстоятельства, это хорошо понимают члены семьи, хотя грузинское правительство должно приложить все усилия, ресурсы и механизмы», — заявила Тамар Авалиани в разговоре с журналистом Первого канала.
Авалиани сказала, что семья ожидает своевременного и эффективного расследования.
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