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Пентагон рассказал о бездействии российской ПВО во время атаки на Сирию


14.04.2018   18:39
Американские военные во время ракетного удара по объектам на территории Сирии не зафиксировали активности средств российской противовоздушной обороны, дислоцированных в республике. Об этом, как передает Reuters, сообщил глава управления стратегического планирования и политики Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет МакКензи.

Он отметил, что между Вашингтоном и Москвой не было никакой координации или соглашения до атаки на сирийские объекты, но американские и российские военные общались между собой с помощью специальной линии для предотвращения конфликтов.

Также МакКензи заявил, что сирийская ПВО не перехватила ни один американский самолет или ракету. По его словам, сирийцы в ответ запустили порядка 40 ракет класса «земля — воздух», но это произошло уже после того, как США завершили операцию. Действия Дамаска он назвал неэффективными и рискованными.

ABC News со ссылкой на генерала сообщает, что в ходе совместного удара были поражены три объекта на территории Сирии, связанные с производством и хранением в стране химического оружия. По первой цели было выпущено 76 ракет, по второй — 22, по третьей — 7.

Удар был нанесен ночью 14 апреля. В операции были задействованы американские, британские и французские военные, применялись морские и воздушные носители крылатых ракет. Сирийские власти утверждают, что им удалось сбить большинство ракет на подлете к целям. Сведений о погибших не поступало.

Цель атаки — недопущение новых случаев применения химического оружия в Сирии. Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под Дамаском хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы. Сирийское правительство и Россия не подтвердили информацию о применении в ближневосточной республике химоружия и заявляют, что это провокация.






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