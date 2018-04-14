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Пентагон уверен, что авиаудар отбросил возможности производства химического оружия режимом Асада


14.04.2018   18:40
Генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, руководитель Объединенного комитета начальников штабов заявил во время конференции, что скоординированные атаки, которые нанесли удар по целям в Сирии прошлой ночью, отбросили возможности Сирии по изготовлению химического оружия на много лет назад.

Он добавил, что «ни один из наших самолетов или ракет в этой операции не были успешно перехвачены» сирийским режимом.

Генерал Маккензи сказал, что «пропорциональные, точные и скоординированные удары» были направлены против трех объектов.

«Мы тщательно выбрали эти цели, чтобы избежать жертв среди гражданского населения ... и они были успешно уничтожены», - сказал он.

США не знают о каких-либо жертвах среди гражданского населения на данный момент.

Он добавил, что «никакое сирийское оружие не повлияло на проведение» военной операции.

Генерал Маккензи сообщил, что76 ракет попали в цель вблизи Дамаска, и она полностью уничтожена. А также 22 ракеты были направлены на хранилище к западу от Хомс.

Также выступая на брифинге для прессы, пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что химическая атака Сирии «потребовала немедленного ответа».

Она сказала, что военная операция против сирийского режима не направлена на «поиск конфликта в Сирии».

«Но мы не можем допустить таких грубых нарушений международного права», - заявила Уайт журналистам.

По ее словам, программа производства химического оружия правительства Асада сильно пострадала. «Мы уверены, что мы значительно снизили его способность снова использовать химическое оружие».






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