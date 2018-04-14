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Пентагон уверен, что авиаудар отбросил возможности производства химического оружия режимом Асада
14.04.2018 18:40
Генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, руководитель Объединенного комитета начальников штабов заявил во время конференции, что скоординированные атаки, которые нанесли удар по целям в Сирии прошлой ночью, отбросили возможности Сирии по изготовлению химического оружия на много лет назад.
Он добавил, что «ни один из наших самолетов или ракет в этой операции не были успешно перехвачены» сирийским режимом.
Генерал Маккензи сказал, что «пропорциональные, точные и скоординированные удары» были направлены против трех объектов.
«Мы тщательно выбрали эти цели, чтобы избежать жертв среди гражданского населения ... и они были успешно уничтожены», - сказал он.
США не знают о каких-либо жертвах среди гражданского населения на данный момент.
Он добавил, что «никакое сирийское оружие не повлияло на проведение» военной операции.
Генерал Маккензи сообщил, что76 ракет попали в цель вблизи Дамаска, и она полностью уничтожена. А также 22 ракеты были направлены на хранилище к западу от Хомс.
Также выступая на брифинге для прессы, пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что химическая атака Сирии «потребовала немедленного ответа».
Она сказала, что военная операция против сирийского режима не направлена на «поиск конфликта в Сирии».
«Но мы не можем допустить таких грубых нарушений международного права», - заявила Уайт журналистам.
По ее словам, программа производства химического оружия правительства Асада сильно пострадала. «Мы уверены, что мы значительно снизили его способность снова использовать химическое оружие».
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