ЕС поддерживает меры США, Франции и Великобритании против использования химоружия - Могерини

14.04.2018 19:15 Европейский союз поддерживает действия США, Франции и Великобритании, направленные на предотвращение использования химического оружия. Об этом в своем обращении заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.



Также политик сообщила, что Европейский союз был проинформирован об авианалетах США, Франции и Великобритании на сирийские объекты, где хранилось и производилось химическое оружие. А также, что эти конкретные меры были приняты с единственной целью – предотвратить дальнейшее использование режимом Асада химического оружия и химических веществ для убийства мирного населения.



"Использование химического оружия или химических веществ в качестве оружия является военным преступлением и преступлением против человечества. Преступники будут привлечены к ответственности за это нарушение международного права", – заявила Могерини.



Европейский союз также призвал все страны, в частности Россию и Иран, использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего использования химического оружия, в частности сирийским режимом, и поддерживает международное партнерство против безнаказанности за применение химического оружия.



"Евросоюз повторяет, что не может быть иного решения сирийскому конфликту, кроме политического. У нас есть общая цель по предотвращению любой эскалации насилия, которое может трансформировать сирийский кризис в более широкую региональную конфронтацию, с неисчислимыми последствиями для Ближнего Востока и, конечно, для всего мира", – говорится в заявлении.



Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

