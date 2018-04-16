Войска США будут в Сирии до тех пор, пока не выполнят три главных задачи своей миссии, - Хейли

16.04.2018 12:46 Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в воскресенье, что США не выведут свои войска из Сирии, пока не достигнут своих целей.



Войска США будут в Сирии до тех пор, пока не выполнят три главных задачи своей миссии, - Хейли



Как информирует "Голос Америки", об этом она сообщила в интервью каналу Фокс Ньюз.



Она перечислила три главных задачи американской миссии в Сирии: убедиться, что химическое оружие не используется ни одним способом, который бы мог представлять угрозу интересам США, уничтожить ИГИЛ, оставить возможность наблюдать из Сирии за деятельностью Ирана.



"Наша задача вернуть американских солдат домой, но мы не пойдем, пока мы не выполним все эти задачи", - сказала посол Хейли.



Напомним, она также сообщила, что США объявят о новых санкциях против России в понедельник, 16 апреля. Введение ограничений связано с применением в Сирии химоружия. Так, гуманитарная организация "Белые каски" сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отметили активисты. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.



В ночь на субботу, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам Асада в Сирии.



Пентагон заявил, что удары в Сирии были нанесены по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Целями стали научно-исследовательский центр, хранилище химических веществ и командный пункт - все они находятся в Дамаске и Хомсе.



15 апреля, CNN показал спутниковые снимки компаний DigitalGlobe и Planet.com, которые подтверждают, что ракеты США, Великобритании и Франции нанесли значительный ущерб объектам в Сирии 14 апреля 2018 года.















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