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Столтенберг: Удары США и их союзников по Сирии были сигналом для Сирии, России и Ирана


16.04.2018   18:45
«Удары США и их союзников по Сирии были сигналом для Сирии, России и Ирана», — заявил генеральный секретарь НАТО.

«Операция служила цели снижения эффективности Дамаска в использовании химического оружия. Расследованию ООН связанным с использованием химического оружия препятствовала Россия», — заявил Йенс Столтенберг в интервью турецкой телекомпании NTV.

Генсек альянса также отметил, что несмотря на разногласия, НАТО не против политического диалога с Россией.

Йенс Столтенберг находится с визитом в Турции, где проводит переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что в ответ на применение в Сирии химического оружия, США, Великобритания и Франция несколько часов назад осуществили по Сирии авиаудары.






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