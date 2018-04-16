Столтенберг: Удары США и их союзников по Сирии были сигналом для Сирии, России и Ирана

16.04.2018 18:45 «Удары США и их союзников по Сирии были сигналом для Сирии, России и Ирана», — заявил генеральный секретарь НАТО.



«Операция служила цели снижения эффективности Дамаска в использовании химического оружия. Расследованию ООН связанным с использованием химического оружия препятствовала Россия», — заявил Йенс Столтенберг в интервью турецкой телекомпании NTV.



Генсек альянса также отметил, что несмотря на разногласия, НАТО не против политического диалога с Россией.



Йенс Столтенберг находится с визитом в Турции, где проводит переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Напомним, что в ответ на применение в Сирии химического оружия, США, Великобритания и Франция несколько часов назад осуществили по Сирии авиаудары.















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