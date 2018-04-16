Грузия должна требовать передачи внутренних органов Арчила Татунашвили - адвокат

16.04.2018 21:35 В прокуратуре города Мцхета завершился опрос отца Арчила Татунашвили Георгия Татунашвили, который длился 8 часов.



Как заявил отец Арчила Татунашвили, он получил обещание, что у него будет беспрепятственный доступ к материалам дела. По его словам, он передал прокуратуре новые детали, однако в интересах следствия, воздержался говорить о них. Вместе с тем, адвокат семьи Арчила Татунашвили Тамар Авалиани заявляет, что семья просит помощи, чтобы власти Грузии во всех международных форматах потребовали от оккупационного режима передать внутренние органы Арчила Татунашвили.



«Следствие началось по двум статьям – лишение свободы в отношении одного или двух лиц и убийство. Самые важные два вопроса. Установлено, что у Арчила Татунашвили изъяты внутренние органы. Этот факт может осложнить всеобъемлющее и полноценное проведение экспертизы. Поэтому, требуем передать внутренние органы Арчила Татунашвили. Власти должны поставить этот вопрос во всех международных форматах и помочь следствию, которое ведется внутри страны. Не передана ни правовая, ни медицинская документация», — заявила Тамар Авалиани.



Тело Арчила Татунашвили из оккупированного Цхинвали доставили почти через месяц, 20 марта.



Арчита Татунашвили похоронили с военными почестями на братском кладбище Мухатгверди 24 марта.















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