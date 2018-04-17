Цхинвали передал Тбилиси тело Арчила Татунашвили без внутренних органов

17.04.2018 12:54 Семье погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили следственные органы Грузии подтвердили информацию о том, что официальному Тбилиси останки покойного были переданы без внутренних органов. 16 апреля отец погибшего Георгий Татунашвили в сопровождении адвоката около 9 часов находился в здании мцхетской прокуратуры. Позже мужчина заявил, что ему обещали обеспечить беспрепятственный доступ к материалам следствия. Отец Арчила также намерен через международные организации добиваться передачи грузинской стороне как внутренних органов сына, так и медицинских документов.



«Этот факт [изъятие органов] может осложнить проведение полноценной и всесторонней экспертизы. Вот почему мы требуем передачу внутренних органов Арчила Татунашвили. Государство должно поднять этот вопрос на всех международных форматах и помочь расследованию», – заявила юрист Тамар Авалиани.



Ранее издание JAMnews со ссылкой на свои источники сообщило, что осетинская сторона изъяла внутренние органы Татунашвили, в частности, сердце, а также головной мозг.



Напомним, о смерти Арчила Татунашвили в Цхинвали стало известно 23 февраля. Де-факто КГБ заявило, что 34-летний мужчина после задержания скончался от сердечного приступа. Осетинская сторона почти месяц отказывалась передавать тело погибшего семье. После того, как это все же произошло, в Тбилиси состоялась своя судебно-медицинская экспертиза. И хотя ее результаты еще неизвестны, отталкиваясь от предварительных данных, власти Грузии не сомневаются, что Татунашвили подвергся пытками был убит. В СМИ озвучивались даже версии о том, что Татунашвили был застрелен контрольным выстрелом.















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