США строго осудили убийство Арчила Татунашвили - и.о. посла

17.04.2018 18:34 Соединенные Штаты Америки строго осудили убийство Арчила Татунашвили и призвали к ответственности виновных лиц. Об этом заявила и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.



Журналисты задали Элизабет Руд вопрос о том, что члены семьи Арчила Татунашвили и адвокат требуют передачи органов для проведения полноценного расследования по установлению причин смерти, на что и.о. посла отметила, что не обладает информацией по вопросу.



«Я не обладаю информацией в связи с вашим вопросом, однако хочу еще раз повторить твердую поддержку США в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии», — заявила Элизабет Руд.















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