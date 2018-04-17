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США строго осудили убийство Арчила Татунашвили - и.о. посла


17.04.2018   18:34
Соединенные Штаты Америки строго осудили убийство Арчила Татунашвили и призвали к ответственности виновных лиц. Об этом заявила и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.

Журналисты задали Элизабет Руд вопрос о том, что члены семьи Арчила Татунашвили и адвокат требуют передачи органов для проведения полноценного расследования по установлению причин смерти, на что и.о. посла отметила, что не обладает информацией по вопросу.

«Я не обладаю информацией в связи с вашим вопросом, однако хочу еще раз повторить твердую поддержку США в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии», — заявила Элизабет Руд.






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