|
США строго осудили убийство Арчила Татунашвили - и.о. посла
17.04.2018 18:34
Соединенные Штаты Америки строго осудили убийство Арчила Татунашвили и призвали к ответственности виновных лиц. Об этом заявила и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.
Журналисты задали Элизабет Руд вопрос о том, что члены семьи Арчила Татунашвили и адвокат требуют передачи органов для проведения полноценного расследования по установлению причин смерти, на что и.о. посла отметила, что не обладает информацией по вопросу.
«Я не обладаю информацией в связи с вашим вопросом, однако хочу еще раз повторить твердую поддержку США в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии», — заявила Элизабет Руд.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна