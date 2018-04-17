Российские оккупанты вновь похитили гражданина Грузии

17.04.2018 21:57 Российские оккупанты вновь похитили гражданина Грузии с цхинвальской линии российской оккупации. На этот раз - возле села Плависмани Горийского муниципатитета.



Информацию об инциденте Первому каналу подтвердил представитель мэрии в селе Плависмани Заза Коринтели.



Тамаз Илуридзе вместе с односельчанином пас скот на деревенском пастбище. Оккупанты обоих пастухов, но одному из них Геле Гиунашвили удалось убежать. Его сейчас допрашивают сотрудники правоохранительных органов Грузии.















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