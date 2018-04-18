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Цихелашвили: Тот факт, что тело Татунашвили было передано с 26-дневным опозданием, затрудняет экспертизу
18.04.2018 12:01
По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, тот факт, что тело Арчила Татунашвили было передано с 26-дневным опозданием, затрудняет экспертизу и проведение полноценного процесса.
Так ответила Цихелашвили на распространенную информацию о том, что у Арчила Татунашвили изъяты внутренние органы.
«Естественно, я ожидаю, что в эти дни станут известны предварительные результаты, что является важным и необходимым для расследования в первую очередь. Мы можем подтвердить, что будем использовать все механизмы и форматы, чтобы расследование прошло максимально эффективно. Именно это является нашей задачей на данном этапе», — заявила Цихелашвили.
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