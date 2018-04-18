Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Цихелашвили: Тот факт, что тело Татунашвили было передано с 26-дневным опозданием, затрудняет экспертизу


18.04.2018   12:01
По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, тот факт, что тело Арчила Татунашвили было передано с 26-дневным опозданием, затрудняет экспертизу и проведение полноценного процесса.

Так ответила Цихелашвили на распространенную информацию о том, что у Арчила Татунашвили изъяты внутренние органы.

«Естественно, я ожидаю, что в эти дни станут известны предварительные результаты, что является важным и необходимым для расследования в первую очередь. Мы можем подтвердить, что будем использовать все механизмы и форматы, чтобы расследование прошло максимально эффективно. Именно это является нашей задачей на данном этапе», — заявила Цихелашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Японии представили грузинское вино
Правительство ужесточает контроль над лекарствами
Банковские эксперты критикуют правительство
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лакербая подтвердил направление абхазских врачей в Тбилиси для обучения работы с реанимобилем
Обвиняемый в изнасиловании Астамур Джопуа осужден на 20 лет
Цихелашвили надеется, что жители оккупированных территорий воспользуются инициативой властей Грузии
На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящая коалиция официально выдвинула на голосование кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны
СМИ объяснили присутствие депутатов блока "Елк" на митинге в Ереване
Никол Пашинян объявил о начале бархатной революции в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна