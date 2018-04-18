|
Похищенный оккупантами Тамаз Илуридзе освобожден
18.04.2018 18:43
Похищенный вчера оккупационным режимом из села Плависмани местный житель Тамаз Илуридзе освобожден. Информацию подтвердили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По существующей информации, Илуридзе вместе с односельчанином Гелой Гиунашвили пас скот, когда появились вооруженные лица. Гиунашвили удалось убежать и он сообщил о произошедшем полиции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна