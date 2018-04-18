Похищенный оккупантами Тамаз Илуридзе освобожден

18.04.2018 18:43 Похищенный вчера оккупационным режимом из села Плависмани местный житель Тамаз Илуридзе освобожден. Информацию подтвердили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.



По существующей информации, Илуридзе вместе с односельчанином Гелой Гиунашвили пас скот, когда появились вооруженные лица. Гиунашвили удалось убежать и он сообщил о произошедшем полиции.















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