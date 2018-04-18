Залкалиани: Положение на оккупированных территориях нуждается в незамедлительной реакции международного сообщества

18.04.2018 20:47 Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сделал обзор сложного положения на оккупированных территориях Грузии на заседании комитета заместителей министров Совета Европы. Давид Залкалиани выступил с речью на 1314-ом заседании комитета, на котором обсудили отчет генерального секретаря «Конфликт в Грузии».



18 апреля текущего года, на 1314-ом заседании комитета заместителей министров Совета Европы был рассмотрен 17-ый консолидированный отчет генерального секретаря «Конфликт в Грузии».



В своем выступлении Давид Залкалиани уделил внимание на тяжелом положении с точки зрения прав человека на оккупированных территориях Грузии и действиях российской оккупационной силы, осуществленных в последний период. Особое внимание было уделено факту убийства Арчила Татунашвили и было отмечено, что к сожалению, это не является единственным случаем, еще один гражданин Грузии Гига Отхозория был также убит у оккупационной линии.



В своем выступлении первый заместитель министра также говорил о т.н. соглашениях, оформленных Россией с оккупированными регионами Абхазии и Цхинвали, что рассматривается как шаг к аннексии.



Внимание также было уделено процессу т.н. бордеризации, фактам закрытия пропускных пунктов вдоль оккупационной линии и незаконного задержания, открытии таможенных пунктов в Сухуми и Ахалгори, принудительной выдачи т.н. видов на жительства для этических грузин и т.д.



Особо был подчеркнут процесс дискриминации по этническому признаку как в Абхазском, так и Цхинвальском регионе. Первый заместитель министра говорил о фактах уничтожения частной собственности грузин в селе Эредви. По его словам, данные факты представляют собой грубое нарушение прав вынужденно перемещенных лиц и нацелены на искоренение грузинского следа в обоих регионах.



Также Давид Залкалиани уделил внимание одной из важных проблем, которая касается ограничения обучения на родном языке.



По словам первого заместителя министра, существующее положение нуждается в незамедлительном реагировании международного сообщества и входа наблюдательских механизмов Совета Европы на оккупированные территории.



В своем выступлении от также говорил о шагах властей Грузии к восстановлению доверия и политике вовлеченности. Была подчеркнута важность Женевских международных переговоров в процессе решения конфликта мирным путем. Особое внимание было уделено новой мирной инициативе правительства Грузии – «Шаг к лучшему будущему», что нацелено на улучшение гуманитарного и социально экономического положения населения Абхазского и Цхинвальского регионов.



В ходе обсуждение отчета «Конфликт в Грузии» заявление были сделаны от имени Евросоюза и Гуам. К заявлению ЕС присоединились Албания, Андора, Босния и Герцеговина, Грузия, Монтенегро, Монако, Молдова, Норвегия, Турция, Украина, бывшая югославская республика Македония.



В заявлении ЕС выражает сожаление в связи с постоянным нарушением прав человека в Абхазии и т.н. Южной Осетии.



Евросоюз призывает власти, осуществляющие эффективный контроль, снять преграды любого вида, запрет или ограничение на свободу передвижения вдоль административных пограничных линий, прекратить незаконное задержание людей, в том числе и в контексте т.н. незаконного пересечения границы, пресекать дискриминацию по этническому признаку, заново открыть «пропускные пункты» и расследовать все надоконные обращения, которые нарушают права человека.



ЕС выражает особое сожаление в связи с проблемами свободного передвижения, незаконными задержаниями, дискриминацией по этническому признаку, ограничением получения образования на родном языке в Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии, проблемой с документами для этнических грузин в Гальском районе, правом на собственность и уничтожением собственности вынужденно перемещенных лиц.



В заявлении ЕС уделяет особое внимание факту задержания трех грузин и смерти Арчила Татунашвили в Цхинвали 22 февраля. В заявлении подчеркивается, что на передачу родственникам тела погибшего не нужен был месяц и это не должно было стать предметом переговоров. ЕС откликается и на дело Отхозория и отмечает, что необходимо расследовать данные дела.



ЕС выражает сожаление в связи с тем фактом, что как секретариату генерального секретаря, так и другим механизмом мониторинга и комиссару Совета Европы по правам человека не дали право войти в Абхазию и Южную Осетию и призывает власти, осуществляющие эффективный контроль, обеспечить их допуск в эти регионы.



В заявлении также внимание уделяется незаконному военному присутствию России в регионах Грузии – Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии и военным учениям и укреплению инфраструктуры. ЕС также осуждает оформление т.н. «соглашений», которые ставят целью объединение военных соединений с вооруженными силами России. Кроме вышеуказанного, внимание также уделено активизации процесса т.н. «бордеризации». Особенно возмутительным является факт открытия таможенных пунктов.



ЕС также приветствует и поддерживает инициативу правительства Грузии «Шаг к мирному будущему», что будет способствовать улучшению гуманитарного и социально-экономического положения.















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