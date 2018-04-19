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Оккупанты используют новую форму ползучей оккупации - похищение людей с подконтрольной Тбилиси территории


19.04.2018   17:18
Новая форма ползучей оккупации: население, проживающее у сел, сопредельных с зоной конфликта, говорит о новой тактике похищения грузин.

По рассказу местных, в последнее время все больше участились похищения людей с контролируемых Грузией территорий. Население говорит о намеренно устроенных засадах российских оккупантов и осетинских сепаратистов.

Последней жертвой такого тайного нападения, происшедшего в селе Плависмани, является Тамаз Илуридзе. Вооруженные люди похитили его, когда тот пас скот. Представители оккупационного режима сначала отвезли гражданина Грузии на военную базу Арцеви, а затем перевезли в Цхинвальский изолятор. Похищенного Илуридзе оккупанты освободили только после уплаты штрафа размером 80 лари.

Односельчанин Илуридзе, Гела Гиунашвили спасся бегством. Уроженец села Плависмани пас скот вместе с похищенным вблизи от оккупированной территории.

По статистике СГБ, в 2017 году цхинвальский и абхазский оккупационный режим задержал 178 граждан Грузии по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы.







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