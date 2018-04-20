ЕС выражает «глубокую обеспокоенность» по поводу ситуации с правами человека в Абхазии и Цхинвали

20.04.2018 17:21 Евросоюз выражает «глубокую озабоченность» в связи с ситуацией в оккупированной Абхазии и т.н. Южной Осетии и постоянным ухудшением обстановки в области прав человека в этих двух регионах, - заявила делегация Евросоюза в Совете Европы 18 апреля.



Заявление, которое было сделано в ответ на 17-ый консолидированный доклад генерального секретаря Совета Европы, было согласовано с руководителями Миссии ЕС в Совете Европы и к нему присоединились представители Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, Грузии, Монако, Норвегии, Молдовы, Македонии, Турции и Украины.



ЕС отмечает в своем заявлении, что «особую обеспокоенность» вызывает создание препятствий свободному передвижению, самовольные задержания, этническая дискриминация, затруднения в выдаче документов этническим грузинам в Абхазии, ограничение в получении образования на родном языке и нарушение прав ВПЛ на собственность.



ЕС также обеспокоен тем, что Россия и участники Женевских международных дискуссий из Цхинвали и Сухуми отказываются подключиться к обсуждению вопросов беженцев и перемещенных лиц, что, по заявлению ЕСЮ, является основой мандата Женевских дискуссий и постоянный бойкот этого вопроса создает угрозу всем механизму диалога.



«Незаконное присутствие российских войск, усиление военных учений и укрепление инфраструктуры» в обоих регионах, а также активация процесса т.н. «бордеризации» и открытие т.н. таможенных пунктов также представляют собой предмет обеспокоенности, - говорится в заявлении.



ЕС также затронул вопрос Арчила Татунашвили и заявил, что его смерть в Цхинвали «может отражать тревожную тенденцию». «Безнаказанность вокруг этого фатального инцидента напоминает нам о деле Отхозория в мае 2016 г.», - говорится в заявлении, согласно которому, «такая безнаказанность негативно влияет на безопасность человека».



«На передачу тела Арчила Татунашвили родственникам, что является вопросом человеческого достоинства, не требовался почти месяц и это не должно было стать предметом переговоров», - говорится в заявлении.



ЕС также отметил, что вновь готов поддержать установление мира и урегулирование конфликта в Грузии, и приветствует новую мирную инициативу правительства Грузии, «которая принесет пользу людям, проживающим по обеим сторонам административной пограничной линии путем содействия торговле, образованию и передвижению».



Civil Georgia











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